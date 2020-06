Ispettore fa schiaffeggiare tra loro due migranti in quarantena: aperta un’inchiesta

AGRIGENTO – Schiaffi e insulti a due giovani migranti posti in quarantena, appena sbarcati in Sicilia. I due avevano tentato la fuga e un ispettore di polizia, come mostrano le immagini, le riprende duramente prima di passare all’azione: “Sei l’ospite e devi rispettare la legge, adesso tu dai uno schiaffo a lui” – dice in direzione di uno dei due; quest’ultimo esegue l’ordine ma non in maniera efficace secondo l’agente che pensa di dargli l’esempio colpendo lui stesso con maggior forza.

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.

FONTE: FANPAGE.IT

