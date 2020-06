La Gdf li coglie ad interrare 75 tonnellate di rifiuti pericolosi: denunciati

By Sara Leombruno





CAPUA – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Capua durante l’attività di controllo economico sul territorio hanno colto in flagranza due soggetti intenti nell’atto di interrare rifiuti vari e scarti di lavorazione di marmo in un territorio adiacente ad un capannone sito in Capua.

I militari si sono trovati dinanzi ad una distesa di oltre 30 mc di materiale di risulta, scarti di lavorazione di marmo, e lastre di eternit e ferro, considerate rifiuti speciali e pericolosi. La pattuglia operante ha quindi proceduto con l’identificazione dell’operaio e del proprietario del terreno, che gli stava impartendo direttive per il lavoro. Invano il tentativo dei due di fornire giustificazioni all’evidente atto illecito.

Dunque i due sono stati denunciati alla locale Autorità Giudiziaria per violazione al Testo Unico Ambientale. Lo scavatore utilizzato è stato sottoposto a sequestro, così come i materiali in corso di interramento, dal peso di circa a 75 tonnellate.