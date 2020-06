La tragedia di Pianura, identificata la seconda vittima: aveva 41 anni

By Giovanna Iazzetta





PIANURA – Identificata la seconda vittima del crollo di un terrapieno a Pianura, quartiere nell’area nord occidentale di Napoli. Si chiamava Thomas Daniel e aveva 41 anni, i soccorritori hanno ritrovato il suo corpo abbracciato a quello di Ciro Perrucci, il dipendente 61enne di Asìa Napoli, cha ha perso anche lui la vita nel crollo.

Thomas stava lavorando alla costruzione di un muro di contenimento, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, quando è stato investito dalla montagna di terra e sepolto vivo assieme a Ciro. Per loro, nonostante la tempestività dei soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno scavato anche a mani nude per salvarli, non ce l’hanno fatta. Sono morti assieme, purtroppo, ricoperti da alcune centinaia di metri cubi di terra.

