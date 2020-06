Lacrime e dolore per Giovanna: muore a soli 16 anni

MADDALONI – Dramma nel casertano, a precisamente a Maddaloni: Giovanna Di Foggia è prematuramente deceduta a soli 16 anni, compiuti da pochi giorni. Una vita spezzata troppo presto in cui la giovanissima aveva dovuto duramente combattere contro un brutto male, specie nell’ultimo periodo prima della morte.

Il calvario è iniziato circa un anno fa con un problema alla retina: la 16enne non si è mai arresa, fronteggiando le difficoltà e portando avanti la sua battaglia che purtroppo non è riuscita a vincere.

Lacrime e dolore per la famiglia e i conoscenti: Giovanna aveva due fratelli. La ragazza viene ricordata come un “angelo guerriero”: stamattina i funerali presso la chiesa di Maria Santissima alle 8:30, sita in via Napoli.

