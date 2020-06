L’annuncio a poche ore dalla finale di Coppa Italia: “Mertens firma per altri 2 anni”

ROMA – Lieta notizia per i napoletani a poche ore dalla finale di coppa Italia contro la Juventus. L’idolo della torcida azzurra, Dries Mertens, proprio nell’albergo di Roma – sede del ritiro del Napoli – ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli per altri due anni. Nel pomeriggio è attesa la controfirma del presidente Aurelio De Laurentiis per poter mettere la parola fine su una vicenda che si trascina da oltre un anno con alterni stati d’animo. Noi de ilmeridianonews avevamo anticipato mesi fa l’inizio della trattativa per il rinnovo. Il centravanti, soprannomnato “Ciro” ha firmato l’ultima versione del copioso contratto (come di consueto, per la società di De Laurentiis, sono diverse decine di fogli, visto che c’è tutta una parte sui diritti d’immagine) dopo che per giorni i legali si sono scambiate versioni dello scritto sempre con qualche modifica da verificare per la controparte.

“Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!”. Questo il tweet il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che, dunque, ufficializza la firma di Dries Mertens sul rinnovo di contratto con la società azzurra.

