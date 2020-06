L’Etna al posto del Vesuvio, la figuraccia social di Salvini: piovono insulti al “capitano” verde

MILANO – L’Etna al posto del Vesuvio, questo l’errore dell’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini il quale per annunciare la sua visita in Campania, sembra aver pubblicato su Facebook una locandina con sopra una foto dell’Etna (che si trova in Sicilia) invece di del Vesuvio. Il leader leghista è stato preso in giro da migliaia di utenti su Facebook ma in alcuni commenti, qualcuno faceva notare che l’immagine con il Vesuvio non c’era, adombrando la possibilità di un complotto contro il povero Capitano.

E in effetti è vero che nel post pubblicato diciassette ore fa quella foto non c’era. Ma se andiamo a dare un’occhiata alla cronologia delle modifiche, scopriamo che circa dodici ore fa il social media manager di Salvini “ha rimosso un contenuto multimediale da questo post” e “ha aggiunto un contenuto multimediale a questo post”. Molto probabilmente, colui che si occupa della comunicazione del “Capitano” verde, ha rimosso la foto del vulcano siciliano per aggiornarla con quello campano.

Il tutto però, resta un mistero.

