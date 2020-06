By redazione

La vittima è stata colpita più volte all’addome e alla testa. Indagini in corso

Lite finisce a coltellate: morto un 33enne in periferia





ROMA – Omicidio in strada alla periferia di Roma. E’ accaduto nella notte in Largo del Badile, in zona Tiburtino III. La vittima è un tunisino di 33 anni colpito con varie coltellate all’addome e alla testa durante una lite. Sul posto i carabinieri della compagnia Montesacro e del Nucleo investigativo di Roma. Ci sarebbe un sospettato la cui posizione è ora al vaglio.

