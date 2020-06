SALERNITANO – Lite finisce nel sangue, uomo accoltellato: corsa in ospedale.

L’episodio violento ha avuto luogo nella serata di ieri in via Vittorio Veneto, a Eboli. Intorno alle 23, due uomini, per motivi ancora da chiarire, hanno iniziato una lite verbale che è terminata con un’aggressione fisica.

Uno dei due ha estratto un coltello con il quale ha colpito tre volte l’altro uomo, ferendolo a pochi centimetri dal cuore. Subito, è stato richiesto l’aiuto dei sanitari del 118, ma al loro arrivo, come riportato da “IlMattino”, si sono trovati coinvolti in un secondo episodio violento.

Infatti, un gruppo di persone armate di bastoni hanno colpito più volte l’ambulanza. Nonostante questo, i paramedici sono riusciti a soccorrere il ferito che è stato trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sarebbero ora stabili.

Dalla rissa che si è venuta a creare all’arrivo dei soccorsi, invece, è rimasta lievemente ferita una seconda persona. Anche quest’ultima, è stata condotta in ospedale per devi accertamenti. Sull’ episodio indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK