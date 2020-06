By Emanuela Condè

Litiga con l’amica e la getta in mare tra gli scogli: ancora gravissima la 22enne





NAPOLI – Sono ancora gravi le condizioni della 22enne di Caserta caduta in mare dopo essere stata spinta da un amico in mare a seguito di un’animata discussione. Ricoverata presso il Policlinico della Federico 2, è ancora in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, un giovane 24enne avrebbe litigato con la 22enne fino a spingerla tra gli scogli di Nisida, facendola cadere in mare.

I militari, avvertiti da alcuni presenti, sono intervenuti in via Nisida insieme ad un’ ambulanza del 118 ed hanno bloccato il 24 enne, un incensurato di Napoli, e soccorso la giovane donna. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.

