L’ultimo saluto ad Ernesto, morto a 37 anni dopo uno scontro auto-moto

ROMA/PONTECAGNANO FAIANO (SA) – Si sono svolti ieri i funerali di Ernesto Cianciarulo, il 37enne sottocapo della Marina Militare in servizio a Roma, deceduto lunedì per le conseguenze di un tragico incidente avvenuto a Pontecagnano, nel salernitano, in via Mar Tirreno, nella serata di venerdì. Il giovane, che stava trascorrendo alcuni giorni di congedo nella sua città, stava facendo rientro a casa in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto in un incidente, un tragico scontro frontale, con un’automobile guidata da una 42enne del posto che è poi risultata positiva sia all’alcol che al drug test.

Dopo il decesso del motociclista, la donna è ora indagata per omicidio stradale.