Lutto a Calvizzano: Salvatore, noto imprenditore dell’area nord, muore a 44 anni

By Gianluca Russo





CALVIZZANO – Lutto a Calvizzano per la scomparsa di Salvatore Apuca. L’uomo, che avrebbe compiuto a breve 44 anni, era un noto imprenditore del comune a nord di Napoli ed era malato da due anni. La notizia è stata resa nota dal collega Domenico Rosiello di Calvizzanoweb. Apuca aveva iniziato la sua attività nel settore della vendita di automobili a soli 17 anni. Era ricoverato all’ospedale di Pozzuoli dopo essere stato ospite, in precedenza, dell’ospedale di Parma. Salvatore era descritto da tutti come uomo gentile, lascia la moglie, Rosa Felaco, e tre figli. I funerali si svolgeranno domani, 11 giugno, ore 11.30, nella parrocchia San Giacomo di Calvizzano.

