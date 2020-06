Lutto a Giugliano per la morte di Pasquale: lascia due figli

GIUGLIANO – Dramma a Giugliano, in via 1 Maggio: nella mattinata di ieri è venuto a mancare Pasquale Granata, 48enne, a causa di un malore improvviso. L’uomo si trovava all’interno della sua abitazione quando improvvisamente si è accasciato al suolo e non si è più ripreso.

Pasquale era un giovane papà che aveva perso tre anni fa, nel maggio del 2017, la moglie Nicolina Perillo, conosciuta come Nicoletta, restando quindi un importante e fondamentale punto di riferimento per i propri figli. Nicoletta purtroppo salì al cielo dopo aver combattuto per anni contro il male del secolo: negli ultimi mesi la situazione precipitò e per lei non c’è stato più nulla da fare.

Una tragedia immane per i familiari e soprattutto per i due figli non ancora maggiorenni che in soli tre anni hanno dovuto subire la perdita della madre e del padre: un destino crudele che non ha concesso ai due genitori la possibilità di vivere più tempo con la famiglia che insieme avevano costruito

I funerali di Pasquale si terranno questo pomeriggio nella chiesa di San Pio X alle ore 17:00.

