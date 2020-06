Lutto a Napoli, Patty muore a 50 anni per una grave malattia

NAPOLI – Ancora un lutto ha colpito la città partenopea con la morte di Patty, la 50enne deceduta per un brutto male. Mamma e moglie esemplare lascia un marito e due figli.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la donna ma il più commovente di tutti è quello della nipote: “Il tuo cuore ha smesso di battere, ma un cuore che ha toccato così tante vite continuerà a vivere in coloro che amava. Mi mancherai tanto zia, ci hai trasmesso tutto l’ amore di cui noi avevamo bisogno, sembra un sogno, stavo soffrendo, ma ora mi sono rassegnata perché ti ho vista soffrire tanto, un dolore inspiegabile, surreale, chi se lo credeva per me eri la mia compagna di vita, il mio tutto, la mia fortezza, la soluzione ad ogni problema, cosi ti dicevo zia vieni nel momento del bisogno sempre eri la mia salvezza, ti auguro un buon viaggio fin lassù, non oso ancora immaginare quel vuoto che sentirò dopo. ZIA TI VOGLIO BENE, UN BENE CHE NON MORIRÀ MAI, CHE SARÀ ETERNO.”

