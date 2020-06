By Gianluca Russo

“Sono senza parole, non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua allegria, eri una gran bella persona”, cosa la ricorda chi le ha voluto bene

Lutto in città: Carolina muore a soli 38 anni, stroncata da una grave malattia





SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)/BRASILE – Lutto a Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, per la morte di Carolina Della Rocca. La donna aveva soltanto 38 anni ed era malata da tempo. Carolina risiedeva in Brasile da tempo e lì, sabato 30 maggio, è avvenuto il decesso. La donna era, però, ancora molto conosciuta nel comune sammaritano e su facebook si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio in suo ricordo. Carolina era sposata con Giovanni.

Queste due delle numerose dimostrazioni d’affetto in ricordo della donna:

“Sono senza parole, non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua allegria… eri una gran bella persona. Che la terra ti sia lieve Carolina”.

“Hai vissuto tutto quello che potevi, è stato intensa ogni cosa che hai fatto! Quanti momenti condivisi insieme”.

