SPAGNA – Lutto nel mondo della musica: Pau Dones, cantante degli Jarabe de Palo, muore per un brutto male.

In lutto tutti gli appassionatati della musica rock latina. Il cantante Pau Dones degli Jarabe de Palo è morto a 54 anni questa mattina dopo una lunga battaglia. Infatti, nell’agosto del 2015, gli era stato diagnosticato un cancro.

Ad annunciare la terribile notizia la stessa famiglia del noto cantautore. Il messaggio dei familiari è stato pubblicato sul sito ufficiale della band.

“La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Dones è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015. Vogliamo ringraziare l’equipe medica e tutto il personale dell’Osedale de la Vall di Hébron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo – si legge nella nota- Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile”.

Solo qualche settimana fa, Dones aveva comunicato ai suoi tanti fan, preoccupati sulle sue condizione dopo averlo visto dimagrito e indebolito, di essere pronto per tornare alla musica. “Torno per incontrare la mia gente e restare per sempre qua -aveva annunciato – Torno, perché la musica è tornata di nuovo nella mia testa. Torno, perché è tempo di condividere ancora i nostri sentimenti, torno perché tornare su un palco è la sola cosa a cui penso, torno per essere quello che ho sempre voluto essere”. Purtroppo negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate fino a condurlo alla morte avvenuta in mattinata.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK