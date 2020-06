Lutto nel napoletano: Adriana muore improvvisamente a 28 anni

By Alessandra Chianese

La madre della giovane è soprano della città, conosciuta sia in Italia che all’estero





TORRE ANNUNZIATA – Dramma a Torre Annunziata: è improvvisamente deceduta Adriana Cuma, 28enne. La causa di questa tragedia sarebbe dovuta a un’embolia polmonare. La ragazza, prossima alla laurea in infermieristica, aveva avvertito un gonfiore alla gamba nella mattinata di ieri. Preoccupata, si è prontamente recata in ospedale per effettuare degli accertamenti. Le sue condizioni si sono aggravate nel pomeriggio fino alla morte: vani sono stati i tentativi da parte dei medici di salvarle la vita.

Come riporta “Torre Sette News”, Adriana era figlia unica di Mario e Nina Monaco, soprano di Torre Annunziata, molto nota in Italia e nel resto del mondo grazie a diversi riconoscimenti che le sono stati attribuiti da pubblico e critica. I genitori della 28enne hanno vissuto a Torre Annunziata fino a dieci anni fa, momento in cui si sono trasferiti a Cuneo.

