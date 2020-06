Lutto nel napoletano: Assunta muore a 42 anni, stroncata da un brutto male

By Gianluca Russo





QUARTO FLEGREO – Lutto a Quarto, in provincia di Napoli, per la morte di Assunta Esposito. La donna aveva soltanto 42 anni e da tre combatteva contro un brutto male che, alla lunga, non le ha dato scampo. Assunta era casalinga, sposata con Carmine ed aveva tre figli. I funerali si svolgeranno domani presso la presso la Chiesa Gesù Divino Maestro, a partire dalle 10:30. Numerose le testimonianze d’affetto da parte di chi le ha voluto bene. Noi della redazione de ilmeridianonews.it ci stringiamo intorno al dolore della famiglia.

IL MANIFESTO FUNEBRE: