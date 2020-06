By Emanuela Condè

Maltempo, bomba d’acqua si abbatte in città: crolla un ponte





FROSINONE – Un’ondata di mal tempo si è abbattuta sul tutto il Lazio. In particolare nella zona bassa della Regione, in provincia di Frosinone, la situazione è allarmante.

Il ponte che collega la zona industriale di San Giorgio a Liri con la superstrada Cassino – Formia è crollato. Il cedimento strutturale è avvenuto in località Petrose ed a dare l’allarme alcuni automobilisti che per puro caso si sono trovati a transitare qualche minuto il fatto, come riporta Frosinone Today.

Il crollo è stato avvantaggiato anche delle infiltrazioni di acqua scaturite dall’ondata di maltempo che oramai da dodici ore imperversa sull’intero cassinate.

Anche in altre zone di Frosinone la situazione è drammatica. Molte auto sono rimaste bloccate. Maltempo, inondazioni, smottamenti e allagamenti su strade principali e secondarie.

FONTE FOTO AIG GAETA