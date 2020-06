By redazione

Marano, scontro auto -scooter: due giovanissimi trasportati d’urgenza in ospedale





MARANO – Violento incidente a Marano, in via San Rocco. Uno scontro frontale è avvenuto tra un’auto ed uno scooter con a bordo due giovanissimi.

Il sinistro all’incrocio con via Paolo Borsellino. I ragazzi coinvolti nello schianto sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, come riporta Il Mattino.

Sul luogo dell’inicidente gli agenti della Polizia municipale, i carabinieri di Marano e due ambulanze. Si indaga sulla dinamica.

