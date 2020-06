Maturità post-covid, Azzolina: “Ragazzi e ragazze un enorme in bocca al lupo”

ITALIA – Maturità 2020. Questa mattina alle 8.30 hanno avuto inizio gli esami di maturità, ricordati come post Covid, più particolari della storia della scuola italiana.

I ragazzi dopo 100 giorni di chiusura degli istituti questa mattina sono tornati nelle aule scolastiche. Il totale 13mila commissioni esamineranno i maturandi in presenza, con il dovuto distanziamento e tutti i presidi di sicurezza attivi.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

“E’ un primo rientro dopo il lockdown – ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina – resto convinta che fosse giusto mantenere gli esami, farli in presenza e in sicurezza. Perché con il secondo ciclo si chiude un lungo percorso di studi e l’esame è uno snodo verso la vita da adulti. Era giusto far vivere questo passaggio agli studenti”.

GLI AUGURI DI LUCIA AZZOLINA AI MATURANDI

La ministra ha scelto Bergamo come luogo simbolo dal quale mandare il suo messaggio: è all’I.T.S. Giacomo Quarenghi, nella giornata di inizio degli esami di maturità. “Ci tenevo a dare un messaggio di vicinanza molto concreto – ha spiegato la ministra – ci sono territori che hanno sofferto più di altri. E che quindi hanno dovuto mettere ancora più impegno e responsabilità per affrontare questi esami di Stato in presenza”. E manda il suo “enorme in bocca al lupo” a tutti i ragazzi attraverso un video postato su Facebook. “La notte prima degli esami è lunga anche per il ministro dell’istruzione: sono molto emozionata. Voi avete vissuto una emergenza difficile e avete dato una grande prova. Ce l’avete messa tutta se avrete studiato. La maturità 2020 è un ponte verso il futuro. Siete stati forti, coraggiosi, l’Italia ha bisogno di persone preparate che coltivino le proprie passioni; spero che i vostri sogni possano realizzarsi. Un abbraccio di cuore”.

IL VIDEO

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK