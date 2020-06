Microcellulari nascosti nei salami, destinati ai detenuti

By Giovanna Iazzetta





BENEVENTO – Telefoni nascosti nei salumi per essere introdotti nel carcere di Benevento. La Polizia Penitenziaria del carcere sannita ha scoperto in due salumi destinati ai detenuti quattro mini-cellulari che i parenti dei reclusi volevano introdurre nella casa circondariale. I telefoni erano occultati all’interno degli insaccati, dove erano state ricavate delle nicchie per nasconderli.

I rigidi ed attenti controlli degli agenti hanno portato all’individuazione di microcellulari e sim telefoniche anche in alcuni pacchi destinati ai detenuti. Soddisfatto Maurizio Repola, delegato regionale Campania USPP della Polizia Penitenziaria.

