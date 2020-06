Migliorano le condizioni di Amanda: la ragazza si è svegliata

By Alessandra Chianese

La giovane era stata spinta in acqua dal fidanzato in seguito a un litigio





NAPOLI – Buone notizie per Amanda, la ragazza napoletana di 22 anni finita in mare dagli scogli di Nisida in seguito a un litigio col fidanzato. Secondo alcune notizie dalla Rianimazione del Policlinico Federico II, le sue condizioni di salute stanno migliorando: la malcapitata ha riportato una lesione traumatica delle ossa del bacino e diversi traumi, oltreché una polmonite da inalazione di acqua di mare.

La situazione emodinamica è migliorata e stamattina alle 8 i rianimatori guidati da Giuseppe Servillo hanno sospeso la ventilazione artificiale e l’hanno estubata. La ragazza era particolarmente agitata, motivo per cui si è preferito procedere con la mamma accanto. Amanda non ha più la febbre ma la prognosi resta riservata.

«Aspettiamo le 48 ore post estubazione – avverte Servillo – e se riesce a reggere la respirazione autonoma e a superare quella fase potremo essere più tranquilli e sciogliere la prognosi».

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK