Minaccia la sorella con 2 coltelli: il padre interviene e lo fa arrestare

VITULAZIO (CE) – A Vitulazio (Ce), un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio alla Stazione di San Prisco (CE), libero dal servizio, ha tratto in arresto, in flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata con armi, un 45enne del posto.

L’uomo, per futili motivi, alla presenza del padre ha aggredito la sorella, di 46anni, puntandole all’addome due grossi coltelli, minacciando di ucciderla. L’81enne genitore, vedendo l’orribile gesto è sceso in strada chiedendo aiuto. Le urla dell’anziano, hanno attirato l’attenzione di un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio alla Stazione di San Prisco e, nella circostanza libero dal servizio, che si trovava a transitare per quella via che, senza esitare è immediatamente intervenuto riuscendo a bloccare e disarmare l’aggressore salvando così la malcapitata. I due coltelli sono stati sequestrati dai carabinieri della Stazione di Vitulazio, anch’essi giunti sul posto in soccorso della donna. I fatti risalgono alla tarda serata del 2 giugno.

L’arrestato, ha anche tentato di aggredire i carabinieri giunti sul posto ma è stato tempestivamente bloccato.

Ai carabinieri, l’anziano genitore, ha raccontato di essere anch’egli vittima del figlio e di subire gravi maltrattamenti protrattasi nel tempo ma mai denunciati.