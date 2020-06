Mix letale di farmaci agli anziani. Arrestato infermiere: ha ucciso 8 persone

OFFIDA (ASCOLI) – E’ accusato di otto omicidi volontari e quattro tentati, un infermiere di una residenza per anziani in provincia di Ascoli. Per questo motivo l’uomo di 57 anni è stato arrestato. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe iniettato un mix letale di farmaci nelle vene degli ospiti della residenza.

Nello specifico, il composto era formato da insulina e da un neurolettico, facilmente reperibile visto che, come accertato, veniva utilizzato nella terapia Rsa in cui lavorava. In due anni avrebbe provocato la morte di otto persone e tentato di ucciderne altre quattro.