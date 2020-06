Mondragone brucia ogni ora di più: salgono a 49 i positivi al Coronavirus

MONDRAGONE – Non si arresta il focolaio a Mondragone: sale infatti a 49 il numero dei positivi al Coronavirus nella zona rossa dei Palazzi Cirio. Tra coloro che hanno contratto il virus, ci sono non solo cittadini bulgari ma anche mondragonesi residenti nell’area particolarmente colpita. Sono stati processati oltre 700 tamponi larinofaringei.

I positivi risultano asintomatici: nei casi in cui non è possibile la quarantena domiciliare e laddove non è possibile arginare il contagio per le particolari condizioni sociali che non permettono la quarantena domiciliare, i positivi asintomatici vengono trasferiti presso il presidio Covid di Maddaloni.

Attualmente sono stati trasferiti circa 20 soggetti positivi asintomatici attraverso l’intervento del 118 in collaborazione con l’intervento della polizia municipale mondragonese. Il trasferimento è avvenuto per gruppi di 6 soggetti giornalieri.

Alcuni soggetti che si erano allontanati nei primi giorni dalla zona dei Palazzi Cirio sono stati rintracciati in via Pescara dalla polizia locale e trasferiti presso il presidio covid maddalonese. Gli agenti stanno rintracciando gli altri due positivi asintomatici che hanno violato i confini della la zona rossa per trasferirli all’ospedale di Maddaloni.

Al momento, il focolaio, seppur in aumento, è piuttosto circoscritto.

