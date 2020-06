Mondragone, protesta di rom e bulgari e tensione tra residenti e forze dell’ordine

By redazione

Alla base della protesta l’impossibilità di muoversi per raggiungere i posti di lavoro





MONDRAGONE – Tensione tra i residenti negli ex palazzi Cirio di Mondragone. Un gruppo di abitanti del complesso si è infatti ribellato al confinamento forzato imposto dalla zona rossa e ha varcato il cordone sanitario sfidando le forze dell’ordine. I carabinieri stanno provando a riportare la calma.

Il caos è partito poco dopo le undici di questa mattina, quando un gruppo di residenti di etnia rom ha oltrepassato il cordone sanitario, assediando il Viale Margherita. In atteggiamento rivoltoso, hanno poi inveito contro le forze dell’ordine e hanno invocato libertà di spostamento. Alla base della protesta l’impossibilità di muoversi per raggiungere i posti di lavoro. La situazione è tesa soprattutto perché le forze dell’ordine non riescono a fermare i rivoltosi che si sono dati alla fuga.

