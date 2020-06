Mondragone, ricostruzione del contagio: la prima, una donna incinta

By Daniele Bahri





CAMPANIA – E’ da poco terminata la diretta Facebook del Governatore della Campania Vincenzo De Luca il quale, come ogni settimana, ha aggiornato tutta la popolazione sulla situazione Coronavirus. Quest’oggi, il presidente De Luca si è soffermato sull’attuale situazione di Mondragone ed ha spiegato come è nato questo focolaio.

A detta del Presidente, il primo paziente a risutlare positivo al Covid-19, è una donna di origini bulgare che è andata a partorire all’ospedale di Sessa Aurunca dove prima di entrare per ricevere le adeguate cure, è stata sottoposta a tampone al quale è risultata positiva. Immediatamente si è attivata la macchina di ricerca che ha ricostruito tutti i rapporti della paziente proveniente dalle palazzine e quindi si è proceduto ad un tamponamento di massa per tutti i residenti, per la maggior parte Bulgari e Rom.

Lunedì pomeriggio c’è stata la messa in quarantena di 5 palazzine ma mentre si iniziava ad eseguire questo lavoro, nella notte alcuni residenti sono scappati. In tutto sono 19 i fuggitivi, tutti bulgari e rom. Fortunatamente tutti e 19 sono stati rintracciati nella Piana del Sele, e sono stati sottoposti tutti a tampone al quale fortunatamente, sono risultati negativi.

In tutto sono stati eseguiti 743 tamponi dei quali 43 sono risultati positivi. Dei positivi, 9 nella palazzina abitata da cittadini italiani ed il resto nelle palazzine abitate da Rom.

Da questa mattina sono presenti camper per fare tamponi a tutti i cittadini di Mondragone che abitano vicino alle palazzine.