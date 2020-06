Movida violenta a Napoli, 28enne accoltellato alla gamba

NAPOLI – Giovane accoltellato nei pressi degli chalet di Mergellina. Il 28enne ha raccontato di essere stato accoltellato da un gruppo di ragazzi per un diverbio.

Il ragazzo, secondo quanto raccontato, è entrato in uno degli chalet della zona, nei pressi del Molo Luise, con una ferita alla gamba dicendo di essere stato accoltellato da un gruppo di ragazzi dopo un diverbio per futili motivi mentre era a piedi vicino al Luise. Il giovane è stato accompagnato da un’auto all’ospedale Fatebenefratelli, in via Manzoni, dov’è stato refertato per una ferita da punta e taglio poi suturata. Il personale sanitario, a questo punto ha avvertito le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri ma l 28enne era già andato via dall’ospedale autonomamente e in buone condizioni di salute. Sulla vicenda sono aperte le indagini del caso, condotte dai carabinieri, per appurare la precisa dinamica dei fatti e ricostruire quanto accaduto.

