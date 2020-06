Movida Violenta in via Aniello Falcone, rissa tra clienti baretti: volano sedie e tavolini

NAPOLI – Movida violenta in via Aniello Falcone, rissa tra i clienti dei baretti. I Verdi: “Si applichino misure severe che impongano rigore ed evitino tragedie. Spettacolo disgustoso che si ripete troppo spesso “

“Questa non è Movida, questa è delinquenza. Il termine Movida non è più sinonimo di divertimento, il trascorrere una serata con gli amici, dal momento in cui coincide, sempre più spesso, con episodi di violenza. Proprio quei luoghi scelti dai giovani per incontrarsi sono divenuti per definizione i meno sicuri per l’incidenza di risse, disordini e caos per i residenti ostaggio di orde di ragazzetti indisciplinati. Poco dopo la mezzanotte di venerdì in via Aniello Falcone l’ennesimo episodio di ordinaria follia, due ragazzi che si prendono violentemente a botte fino a rotolarsi per terra, traffico bloccato, urla disperate, sedie e tavolini per aria. Per fortuna coetanei audaci sono riusciti a separarli nonostante le minacce che i contendenti continuavano a rivolgersi. E’ tempo di intervenire, si applichino misure severe che impongano rigore ed evitino tragedia . Spettacolo disgustoso che si ripete troppo spesso”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Benedetta Sciannimanica, consigliere dei Verdi della I Municipalità.

“ Via Aniello Falcone, hanno continuato Borrelli e Sciannimanica, non è un episodio isolato. Ovunque ci siano punti di incontro di giovani le risse sembrano essere diventate inevitabili, non c’è week end che non ne registri una. Le nuove generazioni esibiscono un’aggressività inquietante che va disciplinata, capita e curata”.