Muore a 18 anni: i suoi compagni sostengono l’esame di maturità al posto suo

By Sara Leombruno





SORA – Morì in un tragico incidente stradale dieci mesi fa; oggi alcuni suoi compagni di classe hanno comunque deciso di sostenere al suo posto l’esame di maturità per farle ottenere, in maniera simbolica, il diploma. È la storia di Stella tatangelo, che è passata a miglior vita lo scorso 14 agosto mentre tornava a casa a bordo di una Golf insieme al suo fidanzato e ad altri tre amici, lungo la Sora-Avezzano.

Il conducente dell’auto sulla quale si trovava, ad un certo punto, perse il controllo della vettura che si ribaltò, finendo contro un muro in un impatto violento. La ragazza viveva vicino alla casa di Anna Tatangelo, nota cantante, pur non avendo vincoli di parentela con lei, nonostante lo stesso cognome.