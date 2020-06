Muore dopo un incidente in scooter a 24 anni, domani l’ultimo saluto a Gianni

CAIVANO – Si terrà domani, 4 giugno, alle ore 10,30, presso la Parrocchia San Paolo Apostono, il funerale di Giovanni Cioffi, giovane di soli 24 anni morto in seguito ad un tragico incidente stradale. Il dramma in via Fiume a Frattamaggiore. Il giovanissimo fu immediatamente trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Dopo una settimana dall’incidente il giovane purtroppo è morto, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Era residente al Parco Verde di Caivano.

