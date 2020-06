Musica, è in uscita “Passione”: il nuovo singolo di PeppOh e Dj Cioppi

NAPOLI – Dal 19/06/2020 è in uscita su tutti i Digital Store “Passione”, un altro singolo del Soulman di Napoli PeppOh, prodotto da Dj Cioppi per Area Nord Ammò. Dopo l’uscita del singolo “Vita” (per ora solo su Spotify ma che a breve vedrà la luce anche su YouTube con un videoclip), il duo dell’Area Nord Ammò presenta al pubblico una nuova canzone, “Passione”, un remake dello storico brano scritto da Libero Bovio nel 1934.

Un brano carico di emozioni, versi sinceri che partono dal profondo del cuore di PeppOh, sound magico che abbraccia il passato e guarda al futuro ad opera di Dj Cioppi ed una “collaborazione” amichevole con la celeberrima Miranda Martino, voce storica della canzone italiana e coinvolta nel progetto con il suo canto ed il suo spirito, “ come una telefonata dal passato (n.d.r.)”.

“Era una domenica pomeriggio – afferma PeppOh – e raggiunsi Dj Cioppi in studio, il quale era già a lavoro per un suo progetto personale a questo remake, con la splendida voce di Miranda Martino. Ascoltai la traccia ancora in versione provino e ne rimasi subito folgorato, tanto da esclamare a gran voce <<Questa qui va assolutamente nel nostro album, mettiamoci a lavoro!>> e così fu. Giusto il tempo di raccogliere qualche idea ed è uscita fuori una strofa in modo del tutto naturale, anche perché Passione è uno dei nostri brani preferiti del repertorio classico napoletano e già da tempo sognavamo di fare un’operazione del genere. Finita la registrazione e concluso il lavoro al brano, mi riesco a procurare il numero di Miranda Martino ed un suo indirizzo tanto da spedirle il CD con il brano ancora non definitivo e dopo una settimana ricevo una sua telefonata ricca di entusiasmo e di complimenti verso il nostro operato. È stato una vera gioia il suo benestare ed il suo consenso ad utilizzare la sua voce e la cosa ci ha motivati ancora di più a completare al meglio l’opera inserendo la traccia nel prossimo album, MOOD Street, e affidando il lavoro del videoclip ai ragazzi di Doop Studio che hanno fatto un lavoro eccezionale, ai limiti del surrealismo”.

“Passione” racconta di una ricerca dell’altro per cercare se stessi, un colmare la mancanza e la distanza con il pensiero e la voglia di viversi ancora, forse per paura di essere soli, forse per conoscersi un po’ di più.

Il brano sarà presente in “MOOD Street”, terzo album di PeppOh in imminente uscita ed il videoclip a cura di Doop Studio è uno sguardo approfondito su una Napoli deserta, che in periodi di crisi cerca sé stessa nei luoghi più conosciuti e non della città.

Il video vuole anche essere un omaggio surrealista alla questione Natura e ripresa dei propri spazi, al fattore Ecologia ed Umanità che spesso non vanno d’accordo.

Il brano in questione, così come tutto l’album, è prodotto da Area Nord Ammò, una realtà indipendente ed autoprodotta fondata proprio dagli stessi PeppOh e Dj Cioppi, due ragazzi cresciuti tra le periferie a Nord di Napoli che, fondando questo polo creativo oltre che un brand, hanno deciso di dare un giusto valore a tutto ciò che spesso viene disprezzato o giudicato a priori, cercando di portare il Bene laddove nessuno immaginerebbe mai di trovarlo.

CONTATTI

PeppOh

Dj Cioppi

Area Nord Ammò

Doop Studio

GUARDA IL VIDEO DI “PASSIONE”