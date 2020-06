By Giovanna Iazzetta

L’uomo, proprietario del saloon di via San Pasquale, è molto conosciuto sui social network





NAPOLI – Ore 13:15 circa, in via san Pasquale a Chiaia, Vito Simeoli, titolare della barberia omonima è stato ferito alle spalle con delle forbici da uno dei clienti in attesa, un 29enne.

Il titolare della barberia è stato trasportato al ps del Vecchio Pellegrini. In corso accertamenti dei Carabinieri della Compagnia Di Napoli centro per ricostruire la Dinamica dell’evento

COMUNICATO STAMPA

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK