Napoli, aggredisce una donna colpendola in volto: arrestato 24enne

NAPOLI – Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in Piazza del Gesù per una lite.

I poliziotti hanno trovato un giovane che era stato bloccato da una pattuglia dell’Esercito Italiano ed hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva aggredito in via Benedetto Croce una donna colpendola al volto e facendola rovinare a terra.

Gli agenti, dopo aver richiesto l’intervento del 118 per soccorrere la vittima, hanno arrestato Samir Bouhedda, 24enne con precedenti di polizia, per lesioni personali aggravate.