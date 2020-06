Napoli, centauro cerca di evitare l’impatto con un pedone e cade: rischia seri danni

NAPOLI – Rischia seri danni alla spina dorsale un centauro che, alla guida di un Beverly 250, ha attraversato un pedone che attraversava la strada. Il conducente del ciclomotore- come riporta ilriformista.it – è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il ragazzo ha circa 30 anni ed è originario del quartiere Bagnoli. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 4 giugno in un grave incidente avvenuto in via Diocleziano.

Poco dopo le 14, il 30enne ha travolto un ragazzo di 24 anni che stava attraversando la strada poco dopo il ponte dove transita la Linea 2 della metropolitana. Nella caduta, il giovane alla guida dello scooter, che probabilmente ha sterzato per evitare l’impatto con il pedone, ha riportato la peggio dopo l’impatto con un’auto parcheggiata lungo la strada.

L’ambulanza è giunta sul posto dopo circa mezz’ora. Il ragazzo non riusciva a muovere le gambe ed era visibilmente sotto choc e in stato confusionale. Indossava il casco ma la caduta è stata scomposta e la schiena ha battuto violentemente contro l’auto in sosta.