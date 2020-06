Napoli, l’appello: “Aiutateci a ritrovare Chiara, scomparsa da ieri sera”

NAPOLI – Si sarebbe allontanata da casa dei genitori dopo un litigio e non vi avrebbe più fatto ritorno. Questo l’appello diffuso sui social per aiutare a ritrovare Chiara, scomparsa ieri sera da Napoli, quartiere Pianura.

Questo il post condiviso su Facebook:

“Questa ragazza si chiama Chiara Arquinigo ed è di Pianura (abita nei pressi della Chiesa San Giorgio). A quanto pare ieri sera dopo un litigio con i genitori si è allontanata da casa senza portare con sé il telefono cellulare. Da quel momento gli stessi genitori ed amici non hanno più notizie di lei e non riescono a rintracciarla ovviamente. Se qualcuno dovesse avvistarla può contattare la redazione di Radio Onda Web, che è in contatto con la sua famiglia, al 334.5044491. Grazie a tutti per la collaborazione”.

