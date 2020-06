By Gianluca Russo

Napoli, litiga con l’amica e la fa cadere sulla scogliera: 22enne in fin di vita





NAPOLI – Un 24enne incensurato di Napoli è stato arrestato in Via Nisida per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli. Ha spintonato un’amica 22enne di Caserta durante una discussione.

La giovane è caduta sugli scogli ed è poi finita in mare. I carabinieri, insieme ad un equipaggio del 118, allertati dai presenti, avevano appena terminato un altro intervento poco distante e hanno immediatamente soccorso la donna

È ora ricoverata Presso il 2 policlinico di Napoli in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il 24enne sarà tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.