Napoli, morte George Floyd: protesta contro il razzismo fuori al consolato

By Giovanna Iazzetta





NAPOLI – Anche Napoli si schiera contro il razzismo. Dopo la morte dell’afroamericano di Minneapolis George Floyd, alcuni ragazzi questo pomeriggio hanno protestato fuori al consolato americano, in Piazza della Repubblica.

Una manifestazione nata su Facebook che in poco tempo ha radunato decine di giovani per far sentire la propria voce contro la violenza e l’odio razziale. Hanno fatto sentire la propria voce fuori al consolato con cori ed esponendo striscioni.

“Non è possibile – dichiarano i ragazzi in strada – che nel 2020 continuino queste situazioni. L’odio e l’accanimento su persone con il colore della pelle diverso deve finire perché ci disonora tutti. George è un simbolo di questa lotta che abbiamo il dovere di portare avanti. Le violenze purtroppo, sono continue e non si verificano solo in America”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK