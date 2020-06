Napoli, scassinano ambulanza per rubare apparecchiature

NAPOLI – Tentato furto con scasso ad ambulanza a in via Chiatamone. I fatti, come riportato da ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’, risalgono a questa notte, quando i malviventi si sono introdotti all’interno dell’ambulanza, in sosta, scassinandola e portando via lo Schiller (computer per ecg e parametri).

Una volta messo a segno il colpo si sono dati alla fuga e a quel punto i sanitari sono stati avvisati da alcuni abitanti della zona che lo Shiller era stato abbandonato un po’ più distante dalla zona in cui si trovava l’ambulanza. I sanitari sono a lavoro per verificare l’efficienza dell’apparecchiatura.

POST DI NESSUNO TOCCHI IPPOCRATE

Stanotte sconosciuti si sono introdotti,scassinandola, nella ambulanza in sosta della postazione 118 del Chiatamone ed hanno asportato lo Schiller (computer per ecg e parametri).

Dopo mezz’ora della constatazione del furto veniamo avvisati ,da abitanti della zona ,che lo Shiller in questione si trovava a terra a rampe Lamont Young (a pochi metri dalla postazione). In questi minuti i sanitari stanno verificando l’efficienza dell’apparecchiatura. Resta il danno al mezzo di soccorso e tanta amarezza per il gesto orribile.

