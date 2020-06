Napoli, sorpresi ad evadere dai comicliari: arrestati 52enne e 21enne

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Speranzella hanno notato una persona che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi in direzione di piazza Trieste e Trento.

I poliziotti lo hanno fermato accertando che l’uomo si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

Gennaro Buonavita, 52enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per evasione dalla detenzione domiciliare; l’uomo, inoltre, era stato già denunciato il giorno precedente per lo stesso reato poiché era assente dal proprio domicilio.

Nella stessa serata gli agenti, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Gradini Rosario a Portamedina per una persona che, dopo aver rotto il braccialetto elettronico, si era allontanato dall’abitazione per poi essere rintracciato e bloccato in vico Lungo Gelso.

Luigi Miano, 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.