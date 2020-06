Napoli, sorpreso a rubare un’auto: arrestato 26enne “irregolare”

NAPOLI – Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Domenico D’Ambra per una segnalazione di furto in atto di un’auto.

I poliziotti hanno notato un’auto con la portiera aperta e un uomo che stava manomettendo il blocco accensione con un cacciavite il quale, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per poi essere subito bloccato.

Dibba Dawda, 26enne del Gambia con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato furto aggravato.