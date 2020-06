By Gianluca Russo





NAPOLI – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in vicoletto Gabella della Farina presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di 230 stecche di tabacchi lavorati esteri per un peso complessivo di 46 kg.

Domenico Paolella, 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.