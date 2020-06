Napoli, sparatoria in centro: volevano intimidire i rivali

NAPOLI – Rissa finita in sparatoria. I fatti risalgono a questa notte nella zona dei Tribunali, nel centro di Napoli, dove c’è stata prima una lite tra ragazzi e poi i colpi di pistola per intimidire i rivali.

Dopo il litigio e una colluttazione, durante la quale presumibilmente uno avrebbe strappato la maglietta ad un latro, i ragazzi si sarebbero allontanati sugli scooter e, per intimidire i rivali, avrebbero esploso i colpi di arma da fuoco, almeno tre con la canna dell’arma rivolta verso l’alto, come in una stesa. Sul punto degli spari non sono state trovate tracce di sangue e le verifiche nei Pronto Soccorso hanno dato esito negativo. Le indagini su questo episodio sono in corso, gli agenti hanno acquisito i nastri della videosorveglianza di alcune telecamere installate in via Duomo, tra le probabili via di fuga dei ragazzi.

Sul posto è intervenuta la pattuglia dell’Ufficio di Prevenzione Generale della Questura di Napoli aseguito di una segnalazione. Arrivati sul posto, gli agenti hanno rinvenuto tre bossoli a terra, nei pressi di un basso. Ispezionando la zona è stata trovata anche un’ogiva; non risultano danni, né feriti. A terra, inoltre, i poliziotti hanno trovato una maglietta strappata. Stando a quanto ricostruito sul posto, poco prima ci sarebbe stata una rissa tra alcuni giovani, al momento in via di identificazione.

