Napoli, spinta in mare dal fidanzato: il racconto di chi l’ha salvata

BAGNOLI – “Era a faccia in giù l’ho presa mentre affogava”, comincia così il racconto Damiano Preni, il buttafuori 28enne che ha salvato Amanda Tosi.

La ragazza è ricoverata nel Reparto di Rianimazione del II Policlinico di Napoli in prognosi riservata ma la ventilazione assistita potrebbe essere interrotta nelle prossime ore.

IL RACCONTO

Damiano, senza esitazione, quando ha visto il corpo di Amanda si è tuffato in acqua. Il 28enne, come riportato da Il Mattino, ha dichiarato: “Mi sono precipitato vicino al muretto dove la ragazza era caduta e l’ho vista in acqua, rivolta a pancia in giù. Non ho pensato più a nulla, solo a tuffarmi e prenderla”

