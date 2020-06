Nessun positivo in Campania, Diego Vitagliano celebra con la pizza Zero Casi





POZZUOLI – L’inventiva partenopea non ha limiti, e in cucina trova spesso la sua massima espressione. Ieri tutta la regione Campania ha tirato un sospiro di sollievo alla notizia degli zero casi di positività al coronavirus, c’è chi ha voluto celebrare la cosa nel forno della sua pizzeria: è il caso di 10 Diego Vitagliano, che nel suo locale di Pozzuoli ha messo a disposizione dei clienti per un tempo limitato la sua nuova creazione, chiamata appunto Zero Casi.

Ecco il suo post su facebook:

Conoscete la mia pizza “4 Casi Campani”? Oggi la mettiamo da parte: ho creato la “Zero Casi” per festeggiare un traguardo che dopo mesi ci fa tirare un sospiro di sollievo. È un omaggio saporito che vi faccio trovare a centro tavola nella sede di Pozzuoli oggi e domani. Con la speranza che questo sia per tutti un nuovo grande inizio e di poterla preparare sempre!

Ah, giustamente volete sapere che ci ho messo sopra:

– Zucchine dorate

– Datterino giallo

– Tartare di Manzetta aromatizzata al pistacchio

– Mentuccia fresca

– Olive taggiasche

– Olio extravergine d’oliva.