Nuova zona rossa sul litorale domitio, il sindaco: “Faremo cordone sanitario”

MONDRAGONE – Dopo la disposizione della Regione Campania secondo la quale Mondragone è stata dichiarata zona rossa, a parlare è stato il sindaco del comune in questione, Virgilio Pacifico: «Tenuto conto delle condizioni di asintomaticità rilevata nei soggetti risultati positivi e del grado di diffusione dell’infezione in una porzione della popolazione residente in quell’area si è deciso di predisporre un “cordone sanitario”, in via precauzionale, intorno all’Area Cirio, al fine di scongiurare ulteriori contagi a tutela della salute della nostra intera comunità. Saranno in seguito comunicati, in collaborazione con l’Unità di crisi regionale, ulteriori valutazioni ed eventuali nuove decisioni per gli aspetti di propria competenza».

Il Comune di Mondragone lavorerà d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato per assicurare ogni forma di assistenza ai cittadini, con attenzione particolare rivolta ai casi risultati positivi, a cui sarà fornita assistenza sanitaria e alimentare da parte dell’amministrazione locale.