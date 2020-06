ROMA/STATI UNITI – Omicidio George Floyd, le parole del Papa: “Il razzismo è un peccato. Basta violenza!”.

Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza generale di Papa Francesco, durante la quale si è soffermato anche sul caso dell’assasinio di George Floyd che sta scuotendo, in questi giorni, l’America e il Mondo Intero.

“Il razzismo è un peccato – ha commentato Bergoglio – Non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di esclusione e pretendere di difendere la sacralità di ogni vita umana. Dobbiamo riconoscere che la violenza delle ultime notti è autodistruttiva e autolesionista. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde”.

“Oggi mi unisco alla Chiesa di Saint Paul e Minneapolis, e di tutti gli Stati Uniti – ha proseguito – nel pregare per il riposo dell’anima di George Floyd e di tutti gli altri che hanno perso la vita a causa del peccato di razzismo. Preghiamo per il conforto delle famiglie e degli amici affranti, e preghiamo per la riconciliazione nazionale e la pace a cui aneliamo”.

Nelle ultime ore, infatti, negli Stati Uniti continuano le proteste scaturite in seguito alla morte di Floyd, ucciso soffocato dal poliziotto Derek Chauvin. Quest’ultimo ha un lungo curriculum di violenze. Infatti, è stato denunciato 18 volte per abusi in divisa e per aver puntato la pistola contro uno studente 17enne che era in possesso di un’arma giocattolo. Inoltre, è emerso che il poliziotto aveva anche ucciso Wayne Reyes, un latino americano freddandolo con 16 colpi di pistola. Ora, Chaiuvin rischia 25 anni di carcere. Si attendono eventuali aggiornamenti.

