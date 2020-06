By redazione





NAPOLI – Stamattina gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un gruppetto di ragazzi a bordo di 4 scooter in via Marechiaro impegnati a coprire le targhe per eludere ed entrare nel varco telematico della ZTL.

I poliziotti hanno bloccato 7 giovani, tutti napoletani, tra cui una donna, tra i 16 e i 27 anni e denunciati in stato di libertà per occultamento delle targhe dei rispettivi ciclomotori.

COMUNICATO STAMPA