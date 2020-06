By Antonio Galluccio

L’animale si sta spostando velocemente, grazie anche alla velocità che è in grado di raggiungere

Paura in Campania, la pantera avvistata nel Sannio ha raggiunto l’Irpinia. Cresce la preoccupazione





Avvistata in Irpinia, nella Valle Caudina, la pantera nera che da giorni segnalata nella vicina provincia di Benevento. L’animale si sta spostando, quindi, velocemente, grazie anche alla velocità che può raggiungere e l’ansia inizia a crescere in tutta la Campania.

È stata una donna a lanciare l’allarme in Irpinia, dopo che l’animale è passato molto vicino alla sua vettura nei pressi dell’asse attrezzato. La pantera è stata vista in una zona rurale di Roccabascerana non lontano dai territori dei comuni di San Martino Valle Caudina e Pannarano.

La segnalazione è pervenuta al comando della polizia municipale. Ricevuta la notizia, sono immediatamente scattate le ricerche e gli accertamenti finalizzati anche a verificare l’attendibilità delle segnalazioni.