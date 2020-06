Paura nella movida aversana: violenta rissa e colpi di pistola fuori un noto bar

AVERSA – Attimi di paura ad Aversa, in una delle zone più note della movida della città: nella notte tra venerdì e sabato, una vera e propria rissa si è scatenata in via Salvo d’Acquisto, dinanzi al noto bar “L’Etoile”. Protagonisti della vicenda alcuni ragazzini, probabilmente almeno 4 soggetti: per futili motivi, hanno iniziato ad aggredirsi.

Forse uno sguardo di troppo alla ragazza sbagliata è bastato per scatenare gli animi: sono volati schiaffi, pugni, spintoni mentre altre persone presenti sul posto si sono date alla fuga. Durante la rissa, uno dei ragazzi coinvolti ha esploso addirittura colpi di arma da fuoco. Per fortuna non sono stati registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aversa che hanno rinvenuto 3 bossoli (di cui 2 inesplosi) sulla strada. Ora i militari dell’Arma indagano sulla vicenda per cercare di individuare i responsabili.

